Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye’de Nail Türkel’in hazırladığı “Yağlı Boya ve El Sanatları Sergisi”nin açılışı yapıldı. Sergi, 22 Aralık Pazar akşamına kadar sanatseverleri ağırlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yağlı Boya ve El Sanatları Sergisi”, Kültür Merkezi Lale Fuaye’de kapılarını açtı. Ressam Nail Türkel’in kişisel eserlerinden oluşan serginin açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

İki bölümden oluşan sergide, bir tarafta yağlı boya tablolar yer alırken, diğer tarafta doğal taş, deniz kabuğu ve ahşaptan yapılmış el sanatları eserleri sergileniyor. Ziyaretçiler, bu iki farklı sanat dalını bir arada görme şansı bulacak. Sergi, 22 Aralık Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Ressam Nail Türkel, “Tüm Manisa halkını davet ediyoruz”

Ressam Nail Türkel, sergideki röportajında uzun yıllar edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını ve resme 1970'li yıllarda başladığını söyledi. Türkel, “Resmin yanında doğal taş, deniz kabuğu ve ahşabı kullanarak el sanatları eserleri ürettim. Türkiye’de bu tarz bir çalışmayı ilk yapan benim. 20 yıldır yurtdışında sergiler açtım; Paris, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa’da eserlerimi sanatseverlerle buluşturdum. Yurtiçinde ise toplamda 156 kişisel sergi açtım. Manisa’ya ilk defa geldiğimde, ‘Manisa’da bu iş olmaz’ diyenler oldu. Ama halkın sevgisiyle her şey çok güzel ilerledi. Manisa’yı ve halkını çok seviyorum. Bugün burada iki farklı sanat dalını bir araya getiren eserlerimle sergimizi açtık. Tüm Manisa halkını davet ediyoruz. Pazar akşamına kadar buradayız, bekleriz.”