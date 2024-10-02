Zonguldak’ta iki gün boyunca etkili olan aşırı yağışın ardından yaşanan hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aşırı yağış uyarılarının ardından metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğü Zonguldak merkezde heyelanlar meydana geldi. Buldanlı Sokak üzerindeki bir apartmanın önünü kapatan heyelanda mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişi dün gece saatlerinde ekiplerce kurtarıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte heyelanın boyutu da gün yüzüne çıktı.

Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak’taki yollarda göçükler meydana geldi. Mithatpaşa Mahallesi Ömer Tarla Sokak üzerinde kanalizasyon giderlerinin tıkanması sebebiyle bazı ev sahipleri mağduriyet yaşadı.

Dağyolu Sokak üzerinde yağmur sularının getirdiği toprak yığınları mahalle yolunu kapattı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren iş makinelerinin de yardımıyla onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.