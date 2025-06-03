Vodafone, TBMM’de başlatılan 5G kurulumunu tamamladı. 5G destekli telefonlara sahip kullanıcılar, yeni altyapı üzerinden hizmet alabiliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G’ye giden yolda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan operatör, yerleşke genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar yeni altyapı üzerinden hizmet alabiliyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: "5G’ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle iş birliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı’ndan başlayarak 4 büyük kulübümüzün futbol sahalarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz. Şimdi de TBMM’de birlikte tamamladığımız altyapı üzerinden 5G sinyali vermeye başladık. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlara ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor."

5G alanında uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirten Aksoy şunları ifade etti:

"5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacak. Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu’nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G’yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş’ta bir pilot çalışmamız oldu. Tofaş bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlanıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık. Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdik. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu’na 5G’yi kurduk ve maçlarda oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladık. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanıyoruz."

Aksoy, 5G ihale sürecine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"5G ihalesinin makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılması önem taşıyor. Frekans tahsislerinin yüksek 5G performansını sağlayacak miktarda, orantılı ve ekonomik olarak uygun seviyede olan spektrum ücretleri ile yapılması, operatörlerin şebeke yatırımına daha fazla odaklanmasını sağlayacak. Operatörlerin makul bedellerle spektrum kullanım hakkını elde etmesi ve şebeke kurulumuna ilişkin yatırımlara daha fazla kaynak ayrılabilmesi için spektrum bantlarının zamanında hazır edilmesi ve planlanması, her yeni bant için tahsis edilecek frekans miktarının operatörlerin ihtiyacını karşılayacak minimum seviyede olması önem arz ediyor. Ayrıca, tahsis edilecek frekans dilimleri arasında yüksek asimetri olmasından kaçınılmalı. İhale sonrasında piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüm kullanıcıların deneyimlerinin iyileşmesi için ihalede bu hedefin de gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, kapsama ve kalite yükümlülüklerinin teknoloji bağımsız olması ve kapsamanın artırılması için teşviklere yer verilmesi önemli. Yerlilik yükümlülüğünün üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüştürülmesi yerli yatırımları artıracaktır. Son olarak, sabit genişbant ile ilgili yapılacak lisans uzatım koşullarıyla 5G ihalesi arasında orantısız farklar olmaması da adil rekabet koşullarının sağlanması için önemli".