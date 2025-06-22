The Guide Magazin Dergisi Vizyon Ödülleri Gecesi büyük bir şölene dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en başarılı, vizyoner projeleri ve liderleri, 13 Haziran’da İzmir’de düzenlenen The Guide Magazin Dergisi Vizyon Ödülleri Gecesi’nde bir araya geldi.

Sunuculuğunu başarılı sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek ile oyuncu Burak Sarımola’ nın yaptığı gece çok beğeni topladı.

Yemekli gala düzeninde gerçekleşen gecede Emre Kınay & Kaan Öztürk, sahne performanslarıyla geceye damgasını vurdu ve konuklara keyif dolu anlar yaşattı.