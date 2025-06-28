Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan yandı.

Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekili alanların büyük bölümünü etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki alanlara sıçramasını önledi.

Avdan Mahallesi Muhtarı yangın hakkında, "İtfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve mahalle sakinlerimiz yangına müdahale etti. Bütün çabalara rağmen 30 dönümlük buğday tarlası zarar gördü" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.