Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitimlerine devam eden Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, 2025 yılı AFAD Destek Gönüllüsü İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim sürecini başarıyla tamamladılar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı eğitim faaliyetleri neticesinde; arama-kurtarma, insani yardım, psikososyal destek, ilk yardım gibi temel afet ve acil durum müdahale alanlarında yeterlilik gösteren öğrencileri, "AFAD Destek Gönüllüsü Kimliği" almaya hak kazandılar. Bu süreçte öğrencilerin, akademik programları kapsamında edindikleri mesleki bilgi ve becerileri saha uygulamalarıyla pekiştirdiler. Ayrıca ulusal afet ve acil durum müdahale organizasyonlarında aktif görev alabilecek düzeye erişen öğrencilerin, resmî kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek niteliklere sahip bireyler hâline gelmeleri sağlandı. Eğitim sonunda 2025 yılı AFAD destek gönüllüsü kimlik dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende gerçekleştirilen konuşmalarda, afetlere hazırlık sürecinde gönüllülüğün ve üniversite-toplum iş birliğinin önemi vurgulanarak afet bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması yönünde yürütülen bu tür iş birliklerinin stratejik değeri dile getirildi.

Tören, kimlik ve sertifika dağıtımı ile sona erdi.