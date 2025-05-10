Bolu Gazipaşa İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" projesi kapsamında, velilere yönelik hazırlanan "Ailem" dizisi, okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla izletildi. Dizi sonunda velilere sınav yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla "Velivizyon" platformu oluşturuldu. Velilerin eğitime olan duyarlılığını artırmak amacıyla hazırlanan "Velivizyon" platformunda, yönetmenliğini Bora Severcan’ın yaptığı ve 27 bölümden oluşan "Ailem" dizisi yer alıyor. Can ve Aslı isimli iki çocuğun eğitim yolculuğu üzerinden aile ilişkilerinin işlendiği diziyi Gazipaşa İlkokulu idaresi velilere izlettirdi. Türkiye’de ilk kez uygulanan etkinlikte, diziyi izleyen veliler için sınav düzenlendi. Sınavda, dizideki olaylara ve eğitsel mesajlara dair sorular yer aldı. Etkinliğe katılan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, sınav öncesi sınıfları gezerek velilere başarılar diledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Aile Yılı çerçevesinde düzenlenen bu etkinliğin Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Öncü, "Bu çalışma okul-aile iş birliğini güçlendirmek açısından son derece kıymetli" dedi. Velilerle yapılan sohbette, Gazipaşa İlkokulu idaresi, öğretmenleri ve rehberlik servisinin hayata geçirdiği projelere gönüllü olarak katıldıklarını belirten veliler, bu tür etkinliklerin çocukların başarısına olumlu katkı sağladığını söyledi. Veliler, etkinlik için teşekkürlerini iletti.