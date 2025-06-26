Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 aylık takip sonucu, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak 139 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 9 şüpheliyi yakaladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları belirlenen şüphelilerin, çeşitli casus yazılımlar aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 139 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale de el konuldu.