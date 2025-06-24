Van’da ağır tonajlı araçlara şehir merkezine giriş kısıtlaması geliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde UKOME gündemine alınan karar doğrultusunda, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ağır tonajlı araçların belirli saatlerde şehir merkezine girişleri kısıtlanacak. Kamyon, kamyonet, mikser, yük ve gıda taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarının, trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehir merkezine girişi yasaklanacak. Uygulama kapsamında özellikle Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İkinisan Bulvarı, İskele Caddesi ve diğer ana arterlere bu tür araçların girişine izin verilmeyecek. Yetkililer, uygulamanın şehir içi trafik akışını rahatlatacağı ve ulaşım güvenliğini artıracağına dikkat çekti.