Van’da, Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde "Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi" düzenlendi.

Van TSO’da düzenlenen eğitim; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ile Güvenilir Ürün Platformu işbirliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin Kahramanları Projesi kapsamında düzenlenen eğitime, Van TSO Yönetim Kurulu, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Van TSO Organ Üyeleri, üretim yapan firmalar, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile ulusal mağaza zincirleri ve e-ticaret sitelerinin yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Yeni iş birliklerine imkân sunacak olan, yerli üreticilerin bakış açılarını genişletmek ve diyaloglarını artırmak üzere Güvenilir Ürün Platformu tarafından iki yıl önce hayata geçirilen Türkiye’nin Kahramanları Projesi’nin 10’uncu buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Sürdürülebilir iş birliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesi, ulusal markalarımızla iletişimin geliştirilerek yerel ürünlerin 85 milyona ulaşılabilirliğini kolaylaştıracak olan bu projeyi çok kıymetli bulduğumuzu ve önemsediğimizi bilmenizi isteriz. E-ticaret platformlarının, ulusal marka temsilcilerinin, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları etkileşimin ticari iş birliklerine evrilmesini umut ediyoruz. Odamız üyesi yerel üreticiler ve kooperatifler için önemli bir fırsat sunan bu program; iyi değerlendirilmelidir. Bu anlamda stant açan, ürününü sergileyen, burada hazır bulunan, programı önemseyip katılım sağlayan herkesin bir netice alacağını umuyor ve diliyorum" dedi.

"Van’ın kahramanları Türkiye’nin kahramanları olmak üzere"

Türkiye’nin Kahramanları Projesi’yle Van’a ait ürünlerin ulusal pazarlarda sergileneceğini belirten Takva, "Bu etkinlik sonrası; mutlaka bir-kaç üreticimizin ürünlerini ulusal pazarda sergileyeceğini düşünüyorum. Programın adından da anlaşılacağı üzere bugün Van’ın kahramanları, Türkiye’nin kahramanları olmak üzere hevesli ve azimli bir davranış sergileyeceklelerdir. Dolayısıyla, Türkiye’nin herhangi bir mağazasının Marmara, İç Anadolu veya başka bir bölgesindeki şubesinde Van markasını göreceğimize inanıyorum. Veya daha farklı ve büyük ölçekli ortaklıklar gelişeceğini düşünüyorum. Bizlerle temasa geçen, eğitim veren, iletişim kuran tüm misafirlerimizin; yerel ürünlerimizin dünya pazarında tanıtımı için burada oldukları bilinciyle, bizlerin onlarla daha çok iletişim kurması, diyalog geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine de katılma imkânı sunan etkinliğimiz her anlamda dolu dolu geçecektir. Van TSO; yapacağınız tüm işbirliği ve alışverişte "kazancınıza ortak olmadan" her türlü desteğe, kolaylığa ve hakemliğe hazırdır. Burası sizin evinizdir. Odamız tüm imkanlarıyla size hizmet etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Programa online olarak katılım sağlayan Elite World Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Pazaryeri Eğitim Uzmanı Bilgesu Evcil ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın da birer konuşma yaptığı etkinlik kapsamında üreticilere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve birebir iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, üretimden tüketime giden süreçte kalite ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirildi. Program kapsamında katılımcılara belge takdimi de yapılarken, Van’da üretilen ürenler Van TSO’da sergilendi.