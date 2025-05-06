Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarları toplantısına Saray ve Özalp ilçeleri ile devam etti. İki ilçede yapılan toplantı, muhtarların yoğun katılımla gerçekleşti.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan muhtar buluşmaları devam ediyor. Mahallelerin sorunlarının çözümü için başlatılan toplantıların bugünkü ayağı Saray ve Özalp ilçeleri oldu. İlk olarak Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Saray İlçe Başkanı Latif Dündar, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Tarım Müdürlüğü ve VEDAŞ gibi kurumların temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’nin ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada yapılan toplantıların asıl amacının sorunları birinci ağızdan dinleyip, çözüm üretilmesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, burada ilçe belediyelerinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplantıda kısa bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, burada konuşulan konuların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından tek tek söz alan Saray mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirerek, ilgili daire başkanları ve kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Daha sonra Özalp ilçesine geçen Genel Sekreter Ulaş Akhan ve beraberindekiler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda da kısa birer konuşma yapan Genel Sekreter Ulaş Akhan ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, sorun ve talepleri dinleyerek notlarını aldı. AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar’ın da katıldığı toplantıda, yapılan konuşmaların ardından Özalp mahalle muhtarları da tek tek söz alarak, sorun ve taleplerini dile getirdi.

İki ilçede yapılan toplantıda genel olarak yol, su, altyapı, üstyapı, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlar konuşulurken, toplantı karşılıklı fikir alışverişi ve çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.