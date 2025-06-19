Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Rehberlik, Fen Bilimleri, Almanca ve meslek liselerinde görev yapan tüm meslek dersleri öğretmenleriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin toplumdaki eşsiz rolüne dikkat çekerek öğretmenlerin sadece bilgi aktaran bireyler olmadığını, aynı zamanda genç nesillerin karakterini şekillendiren, onlara milli manevi ve ahlaki değerler kazandıran ve hayatlarına dokunan birer rehber olduğunu vurguladı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Öğretmenlik, sadece bir meslek değildir. Çünkü öğretmen, yalnızca ders anlatmakla yetinmez; bilgisiyle, sevgisiyle, şefkatiyle öğrencilerinin yüreğine dokunur. Bir öğrencinin derdiyle dertlenir, sevinciyle mutlu olur. Öğretmen, bir anlamda bir bahçıvan gibidir; her bir öğrenciyi özenle yetiştirir, onların potansiyelini ortaya çıkarır" dedi.

Vali Aydoğdu, öğretmenlerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak emekleri için tüm öğretmenlere teşekkür edip görevlerinde başarılar diledi.