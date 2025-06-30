Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarında çekilen görüntülerini paylaşarak kentin huzur dolu atmosferine dikkat çekti.

UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) tarafından "sakin kent" seçilen Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kaydedilen görüntülerde, dağ keçilerinin sarp kayalıklarda özgürce dolaştığı anlar yer aldı. Vali Aydoğdu, görüntülere şu notu düştü:

"Erzincan’ın dağlarında rüzgâr hafif, gökyüzü berrak, dağ keçileri bile huzurla dolaşıyor Çünkü bu şehirde doğa bile tebessüm ediyor. Huzurun şehri, Erzincan"

Vali Aydoğdu’nun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, doğayla yaşamın iç içe sürdüğü Erzincan’da yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan özellikle doğa tutkunlarının ilgisini çeken Kemaliye, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.