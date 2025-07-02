Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi’nde yer alan, doğanın eşsiz güzelliklerini barındıran Yerküpe Mağarası ve Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Asırlık çınar ağaçları, beş ayrı noktadan çıkan buz gibi doğal kaynak suları, geniş çayırlıkları, çağlayanı ve doğa harikası mağarası ile öne çıkan Yerküpe, her yıl sıcak yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yerküpe Mesire Alanı’nın doğaseverler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Asırlık çınarları, kaynak suları, çağlayanı ve mağarası ile Yerküpe, Muğla’nın saklı cennetlerinden biri. Burası hem doğa turizmi açısından hem de bölge halkı için önemli bir nefes alanı konumunda. Bu güzellikleri korumak ve daha fazla tanıtmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Vali Akbıyık’a ziyaretinde Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Yerküpe’nin turizm potansiyelinin artırılması ve sürdürülebilir şekilde korunması yönünde atılacak adımların da değerlendirildiği ziyaretin, bölgenin tanıtımı açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.