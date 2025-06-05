Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, Kurban Bayramı’nda et tüketimi miktarının arttığını söyleyerek, kronik rahatsızlığı olan ve yüksek risk grubunda bulunanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, Kurban Bayramı’nda kırmızı et ile tatlı tüketiminin arttığını, kronik rahatsızlığı olan ve yüksek risk grubunda bulunanların (çocuklar ve yaşlılar) dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bayramlarda psikolojik olarak daha fazla yemek yeme hissinin ortaya çıktığını aktaran Çakaloğlu, ağır ve aşırı yemenin sindirim zorlukları, gaz sancısı, hazımsızlık, mide bulantısı ve ani tansiyon yükselmesi gibi rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtti.

Kırmızı eti öğlen, sebzeyi akşam tüketin

Kalp-damar, diyabet ve hipertansiyon hastalarının normal beslenme düzeninin dışına çıkmamaları gerektiğini söyleyen Diyetisyen Çakaloğlu, dengeli ve sağlıklı beslenmek için yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dağılımına özen gösterilmesi gerektiğini de aktardı. Çakaloğlu, bayramda mideyi koruyacak 7 öneriyi de şöyle sıraladı:

1- Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20’dir. Bu yüzden kalp-damar, diyabet, hipertansiyon hastaları yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli.

2- Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk oluşturur, midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları bulunanlar, eti 24 saat bekletmeden tüketmemeli.

3- Pişirme yöntemi olarak haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalı.

4- Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden kendi suyunda kısık ateşte pişirilmeli.

5- Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

6-Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

7- Günlük 2 ila 2,5 litre su tüketimine özen gösterilmeli."