Dirsek hastalıklarında tercih edilen artroskopik cerrahiden bahseden Opr. Dr. Barış Özgürol, "Dirsek karmaşık bir eklem olup, genellikle yaralanmalar, aşırı kullanım, yaşlanma, iltihaplanma ve genetik faktörler gibi birçok nedenden etkilenebilir. Artroskopik cerrahi ise dirsek eklemindeki hastalıkların tedavisinde kullanılan minimal invaziv (kapalı) bir tekniktir" dedi.

Liv Hospital Samsun Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Opr. Dr. Barış Özgürol, dirsek hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Özgürol, "Dirseğin karmaşık bir eklem olduğunu belirten Op. Dr. Özgürol, "Genellikle yaralanmalar, aşırı kullanım, yaşlanma, iltihaplanma ve genetik faktörler gibi birçok nedenden etkilenebilir. Artroskopik cerrahi ise dirsek eklemindeki hastalıkların tedavisinde kullanılan minimal invaziv (kapalı) bir tekniktir" diye konuştu.

"Dirsek hastalıkları"

Dirsek ekleminde çeşitli hastalıklar ve durumlar gelişebileceğini söyleyen Dr. Özgürol, bu hastalıkları şöyle sıraladı:

"Dirsek kıkırdak hasarı, tenisçi dirseği, golfçü dirseği, dirsek sıkışma sendromu ve dirsek bağ yırtıkları."

"Modern cerrahi tekniklerinden biridir"

Artroskopi hakkında bilgi veren Op. Dr. Özgürol, "Artroskopi, eklemdeki hastalıkları tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv (kapalı) bir cerrahi tekniktir. Artroskopik cerrahi, eklemdeki hasarlı dokuları tedavi etmek için küçük bir kamera ve özel cerrahi aletler kullanılarak yapılır. Modern cerrahi tekniklerden biri olup, dirsek eklemi içindeki hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Bu işlem eklemi tamamen açmak yerine, 1-2 adet yaklaşık 1,5 santimlik küçük kesilerle gerçekleştirilir" şeklinde konuştu.

"Dirsek artroskopisinin tercih edileceği durumlar"

Dr. Özgürol, dirsek artroskopisinin kullanılacağı durumlarla ilgili, "Kıkırdak ve kemik hasarının onarılması: Artroskopi, dirsek eklemindeki hasarlı kıkırdak ve kemikleri onarmak için kullanılır. Bu, ağrıyı azaltabilir ve eklem fonksiyonunu iyileştirebilir. Bağ yırtıklarının tedavisi: Dirsekteki bağ yaralanmalarının onarılması için artroskopi kullanılabilir. İltihaplanmış dokuların temizlenmesi: Dirsek eklemindeki iltihaplanmış dokular ve sıvı birikintileri artroskopi ile temizlenebilir, bu da ağrıyı hafifletir. Sıkışma sendromlarının tedavisi: Eklemdeki sıkışmaların çözülmesi ve hareketliliğin artırılması amacıyla artroskopik cerrahi uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

"Daha hızlı iyileşme mümkün"

Artroskopik cerrahinin avantajlarından bahseden Dr. Özgürol, "Küçük kesilerle gerçekleştirildiği için çevre dokulara minimal düzeyde zarar verilir. Ameliyat sırasında yapılan küçük kesiler, estetik açıdan daha iyi sonuçlar sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır. Geleneksel cerrahiye kıyasla yumuşak dokulara daha az müdahale edildiği için ameliyat sonrası ağrı daha azdır. Doku iyileşmesi daha hızlı olur ve hasta günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilir. Küçük kesiler ve minimal doku hasarı, enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır. Hastalar genellikle ameliyat günü taburcu edilir ve hastanede uzun süre kalmaları gerekmez. Kamera sayesinde eklem içi yapılar yüksek çözünürlükte ve detaylı bir şekilde görüntülenir. Ameliyat sonrası eklem hareket açıklığı ve fonksiyonu daha iyi korunur ve geri kazanılır" açıklamasında bulundu.