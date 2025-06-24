Eğitim Kurumları Kurucusu Onur Feridun Boziğit, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı değerlendirdi. Bozyiğit, "Bu sınav, bilgiden çok sabır ve strateji ölçtü" dedi.

OFB Eğitim Kurumları Kurucusu eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası değerlendirme yaptı. YKS’nin sadece bilgi değil; sabır, dikkat ve sistemli çalışma alışkanlığını ölçtüğünü vurgulayan Bozyiğit, süreci büyük bir mücadeleye benzeterek gençlerin bu sürecin gerçek kazananı olduğunu belirtti.

Dersleri ayrı ayrı analiz eden Bozyiğit, "Türkçe, anlam bilgisi ve okuduğunu anlama soruları bu yıl da belirleyici oldu. Metinler uzun ve yoruma açık şekilde hazırlanmıştı. Zaman yönetimi, Türkçe testinde başarıyı doğrudan etkiledi. Matematikte yorum ağırlıklı, çok adımlı problem soruları dikkat çekti. Yalnızca işlem bilen değil, düşünen öğrenci ön plana çıktı. Tarih ve Coğrafya soruları bilgiyle birlikte kavramsal analiz yeteneğini ölçtü. Felsefe Grubu ve Din Kültürü, okuma-anlama ve soyut düşünme becerisi isteyen yapıdaydı. Fen Bilimlerinde fizik günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, mantık yürüten öğrenciyi öne çıkaran sorularla geldi. Kimya ve Biyoloji ise görsel yorumlama ve deneysel mantık çerçevesinde şekillendi" dedi.

Bozyiğit, "AYT sınavında ise Sanatçı-eser eşleşmeleri, dönem bilgisi ve anlam soruları; sistemli çalışan öğrenciler için avantaj sağladı. Tarih ve Coğrafya müfredata uygun ancak detay isteyen yapıda hazırlandı. AYT Matematik sınavın en seçici testlerinden biri oldu. Fonksiyonlar, polinomlar ve geometri bölümleri çok adımlı işlem ve dikkat gerektirdi. Fen Bilimlerinde kavramsal sorular ön plandaydı. Kimyada bilgi yorumlama dengesi iyi kurulmuştu. Biyoloji sorularında şekil ve grafik ağırlıklı sorularla bilgi transferi ölçüldü. Analitik düşünceyi öne çıkaran Felsefe, Psikoloji ve Din soruları; öğrencinin muhakeme gücünü test etti" şeklinde konuştu.

"Bu sınavın asıl kazananı, vazgeçmeyen gençlerdir"

Bozyiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "2025 YKS, yalnızca bilgi değil; strateji, sabır ve kararlılık ölçümüdür. Her doğru cevaptan önce yüzlerce soru çözülmüş, yüzlerce saat emek verilmiştir. Bu sınavın gerçek sonucu, sadece puanlarla değil; gençlerimizin gösterdiği irade, mücadele ve özgüvenle yazılmıştır. Onları yürekten kutluyoruz."