Bahar alerjisine alınabilecek önlemlere değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Bekteş, Polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmasını, halı ve perdelerin sık sık temizlenmesini belirtirken, bahar alerjisinin kendiliğinden geçmeyeceğini ve doktora danışılması gerektiğini söyledi.

Bahar aylarında etrafa yayılan çim, ot ve ağaç polenlerinin burun, göz ve akciğer gibi mukoza zarlarıyla etkileşime girerek bazı çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olduğunu belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Bekteş bahar alerjisiyle ilgili anne babaları aydınlatacak bilgiler verdi. Saman alerjisi de denilen bu durumun, vücudun çevresindeki zararsız maddelere karşı gösterdiği aşırı tepki olduğunu dile getiren Dr. Bekteş ailede alerjik astım veya egzama öyküsü bulunmasının, çocukta besin alerjisi veya atopik dermatit varlığının ve öncesinde geçirilen solunum yolu veya virüs kaynaklı hastalıkların alerji riskini artırabileceğini söyledi.

"Griple karıştırılıyor ama ateşe neden olmuyor"

Dr. Bekteş bahar alerjisinin genellikle burun akıntısı, tıkanıklığı, hapşırık, burun ve boğaz kaşıntısı, gözlerde sulanma, kaşıntı, kızarıklık ve morluk, öksürük, geniz akıntısı, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, uyku sorunları, irritabilite ve ciltte kaşıntı ile döküntü gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti. Alerjik rinitin grip ile sıkça karıştırıldığını ancak gripten farklı olarak ateş yapmadığını ve belirtilerinin haftalarca sürdüğünü anlattı.

Bebeklerin anneden geçen antikorlarla ilk aylarda alerjiye karşı dirençli olsa da genetik ve çevresel faktörlerle bahar alerjisi görülebileceğini belirten Dr. Bekteş bebeklerde huzursuzluk ve beslenme sorunları gibi yakınmalar oluşabileceğini dile getirdi.

"Alerji belirtileri okul başarısını bile etkileyebilir"

Çocuğun günlük yaşamını etkileyen birden çok belirti varsa doktora başvurulması gerektiğine işaret eden Dr. Bekteş, "Kontrol altına alınamayan alerji belirtileri uyku kalitesini bozarak yorgunluğa ve dikkat dağınıklığına neden olabilir, okul başarısını olumsuz etkileyebilir; alerji tedavisi çocuğun genel sağlığı için önemlidir. Bahar alerjisi genellikle kendiliğinden geçmez, her bahar tekrar edebilir ve tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini düşürebilir, hatta astım gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bazı çocuklarda alerji belirtileri zamanla hafifleyebilir ancak alerji kendiliğinden geçmez. Hatta bazı durumlarda alerji ilerleyebilir ve yeni alerjiler ortaya çıkabilir; bu nedenle tedavi çok önemlidir" diye konuştu.

Belirtiler sürekliyse ve çocuğun yaşam kalitesini etkiliyorsa alerji testinin faydalı olacağını vurgulayan Dr. Bekteş test sonuçlarının çocuğun öyküsü ve fizik muayenesi ile birlikte değerlendirilmesi ve mutlaka hekim önerisiyle yapılması gerektiğini söyledi.

"Evdeki halı ve perdeler kaldırılmalı"

Alınabilecek önlemlere değinen Dr. Bekteş, "Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı, ev ve araba pencereleri kapalı tutulmalı, klima ve HEPA filtreli hava temizleyici kullanılmalı, dışarıdan gelindiğinde kıyafetler değiştirilmeli ve duş alınmalı, çamaşırlar dışarıda kurutulmamalı, evdeki halı ve perde gibi eşyalar sık sık temizlenmeli veya kaldırılmalıdır. Evde toz alma ve temizlik işlemleri sık sık nemli bezle yapılmalı, kuru bez kullanımından kaçınılmalıdır. HEPA filtreli vakumlu temizleyiciler halı ve diğer yüzeylerdeki polenleri etkili bir şekilde temizler" tavsiyesinde bulundu.

Sigara dumanının alerjik reaksiyonları tetiklediği ve solunum yollarını tahriş ettiğini anlatan Dr. Bekteş "Çocuğun bulunduğu ortamlarda sigara içilmemelidir. Anne karnında veya doğum sonrası sigara dumanına maruz kalmak alerji riskini artırır. Evdeki nem oranı yüzde 30-50 arasında tutularak küf oluşumu engellenmelidir ve ev içinde alerji yapma potansiyeli düşük bitkiler tercih edilmelidir" dedi.

"Hekim önerisiyle alerji aşısı uygulanabilir"

Çeşitli ilaç ve göz damlalarının ancak doktor kontrolünde kullanılabileceğinin altını çizen Dr. Bekteş tuzlu su içeren burun spreylerinin kullanılabileceğini ve bol sıvı tüketmeye özen göstermek gerektiğini söyledi. Bitkisel ilaçların zararlı olabileceğini ve bu nedenle reçetesiz ilaçları doktora danışmak gerektiğini sözlerine ekledi. Dr. Bekteş alerji aşısının (immünoterapi), alerjik rinit ve alerjik astımı olan ve ilaçlarla yeterli kontrol sağlanamayan çocuklarda mutlaka hekim önerisiyle uygulanmasını önerdi.

Çocuğumuzun belirtilerini dikkatle gözlemleyerek ve önlem alarak bu sürecin daha rahat geçirilebileceğine işaret eden Dr. Bekteş sözlerini şöyle tamamladı: "Hekiminizin önerdiği tedavi planına sadık kalmak çok önemi. Evde temizliğe özen gösterilmeli ve çocuğun açık havada oynadığı saatlere dikkat edilmeli. Okul yönetimiyle iletişim halinde olunmalı Ayrıca, stresin alerjiyi artırabileceğini unutmayalım ve çocuğun stres yönetimine destek olunmalı. Her çocuğun farklı tepki verdiğini de unutmayalım. Bu yüzden alerji belirtisi gördüğünüzde hemen bir çocuk doktoruna veya alerji uzmanına danışın."