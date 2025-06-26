Mersin’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs, çok miktarda uyuşturucu maddeyi havalandırma boşluğu ve tuvalet giderine atarak kaçmaya çalışırken dron takibiyle yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ’silahlı terör örgütü üyeliği’, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ gibi suç kayıtları bulunan ve ’göçmen kaçakçılığı’ ile ’silahlı tehdit’ suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şahsın Akdeniz ilçesinde bir adreste bulunduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda İ.A., ikametinin çatı kısmından çok miktarda esrar maddesini havalandırma boşluğu ve tuvalet giderine atarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerinin havadan dron ile yaptığı takip sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda İ.A. ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen D.A. ve B.B. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ve D.A. tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.