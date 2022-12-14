Samsun’da bir kişi, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun’da bir kişi, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleme kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda T.T.’yi yaklaşık 60 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan T.T., polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.