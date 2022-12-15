Hatay’ın Hassa ilçesinde metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şahsı tespit etti. Şüpheliler A.Y. ve R.A’nin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirleyen ekipler onları suçüstü operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 160 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma da ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.