Kocaeli’de düzenlenen "Ustalara Saygı" konserinde sanatçı Metin Özülkü; Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarını seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının yıl dönümünde anlamlı bir program düzenlendi. Bu özel gecede sahneye çıkan sevilen sanatçı Metin Özülkü, Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarını seslendirdi. Ustalarıyla olan hatıralarını seyirci ile paylaşan Özülkü, "Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda duruşları, insanlıkları ve topluma kattıklarıyla da unutulmaz izler bıraktı. Onlar, müzikle toplumu birleştiren, kültürümüze ölümsüz eserler kazandıran gerçek ozanlardır. Bugün de onların şarkılarını söylemek, bu mirası yaşatmak, bizlere hem bir sorumluluk hem de tarifsiz bir mutluluk veriyor" dedi.

Ayrıca Metin Özülkü, genç bir konservatuvar öğrencisi iken Barış Manço ile tanışmasını ve kendisiyle sokakta müzik yaptığı günü anlattı.