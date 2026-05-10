Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, kutlamalar sırasında bir grubun saldırısına uğrarken, yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da taraftarlar, zafer coşkusunu yaşamak için Üsküdar Meydanı'na akın etti. Meydanda meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftarlara, kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kutlama alanındaki taraftarların hedef alındığı olayda iki grup arasında arbede yaşanırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı.