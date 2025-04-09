Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘110. Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale’ projesi kapsamında Uşak’tan Çanakkale’ye gidecek olan ilk öğrenci kafilesi, Vali Naci Aktaş’ın katılımıyla uğurlandı.

Uğurlama programında öğrencilere hitap eden Uşak Valisi Aktaş, Çanakkale’nin Türk milletinin bağımsızlık ve inanç mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, bu anlamlı ziyaretin gençlerin tarih bilinci kazanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vali Aktaş, öğrencilerle tek tek ilgilenip hayırlı yolculuklar dilerken, bu tür projelerin milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Uğurlama programına Vali Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve öğrencilerin aileleri katıldı.