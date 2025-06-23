İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöverlere denetim gerçekleştiren ekiplere İl Müdürü Serkan Bilir sahada ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince hasat yapan biçerdöverlere denetim gerçekleştirildi. Denetim gerçekleştiren ekiplerin saha çalışmalarını yakından incelemek ve biçerdöver kontrolleri ile ilgili bilgileri almak için İl Müdürü Serkan Bilir sahada ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Bilir, biçerdöver operatörleri ile sohbet etti.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Serkan Bilir; "İlimizde hububat hasadı ile ilgili yoğun bir döneme girdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak görevimiz yaptığımız kontrollerle biçerdöver ile hasatta dane kaybı en az sağlıklı olmasını sağlamak. Teknik personellerimiz biçerdöver ve makinelerin gerekli yeterlilikte olup olmadığını ve hesaplamalarının tam olduğunu kontrol etmek. ve gerekli önemleri alıp almadıkları da kontrol edilmektedir. Üreticilerimizin bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim." ifadeleri kullanıldı.