Uşak’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 11 öğrencinin sahne aldığı ‘Liselerarası Halk Müziği Solo’ ses yarışması düzenlendi.

Uşak’ta öğrencilerin Türk halk müziğine olan ilgisini artırmak, kültürel mirası yaşatmak, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2’si Özel Eğitim okulundan toplam 11 öğrencinin sahne aldığı ‘Liselerarası Halk Müziği Solo’ ses yarışması Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Uşak Valisi Naci Aktaş’ın eşi Nagihan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel; "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu kutlu mirasa, bu emanete sahip çıkma gayreti, göğsümüzü kabartan en büyük onur kaynağımızdır. Bu yarışma, onların yalnızca yeteneklerini sergiledikleri bir sahne değil aynı zamanda bu köklü geleneği omuzlayıp bir sonraki nesle aktarma yolunda attıkları kıymetli bir adımdır. Bugün bu sahnede yankılanacak her bir nağme, Uşak’ımızın bağrında bu geleneğin dipdiri yaşadığının, kök saldığının müjdecisi olacaktır." dedi.

Açılış konuşmasının ardından yarışmaya katılan kent merkezinde bulunan 11 devlet okulu öğrencileri sahne aldı. Yarışmada Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Hüseyin Ali Aksoy ve Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Kudret Yıldız jüri özel ödüller kapsamında ödül aldı.

6 jürinin değerlendirme yaptığı yarışmada, Uşak Lisesi öğrencisi Burak Emre Güvenir birinci, Şehit Abdülkadir Kılavuz Anadolu Lisesi öğrencisi Ayca Damla Gün ikinci ve Uşak Fen Lisesi öğrencisi Bilge Öztürk ise üçüncü oldu.

Gece, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken yarışmada orkestra şefliği yapan Turhan Akçay Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmeni Yavuz Turgut’a ise teşekkür belgesi taktim edildi.

Öte yandan, yarışma kapsamında seslendirilen eserler kayıt alarak TRT Radyosu Nurcan Arısoy’un Türkülerin Genç Yıldızları adlı programında yayınlanacağı öğrenildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.