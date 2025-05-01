1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde olduğu gibi Uşak’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplanan siyasi ve sivil toplum örgütleri, İsmetpaşa Caddesi’nde kortej yürüyüşü yaparak kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geldi. Topluluk alana polis aramasının ardından alınırken, güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu. Ellerine Türk bayrağı alan işçiler ve aileleri, çalınan şarkılara eşlik etti. Kutlamalara siyasi ve sivil toplum örgütleri temsilcilerin yanı sıra, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve CHP İl Başkanı Sevinç Soner Yazgan da katıldı.

Program, çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, sendika ve oda temsilcileri konuşma yaptı.

Öte yandan, katılımcılar meydanda Uşak Kent Orkestrası tarafından verilen konserle halay çektikten sonra sorunsuz bir şekilde dağıldı.