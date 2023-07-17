Uşak Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren etkisini artması bekleniyor. Hava sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 3 ile 8 derece üzerine çıkması bekliyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.