Uşak Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Mezuniyet heyecanı, öğrencilerle birlikte aileler, akademisyenler ve protokol üyeleri tarafından da gururla paylaşıldı.

Törene 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar, 60. 61. ve 62. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uşak Milletvekili Opr. Dr. İsmail Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Sinan Özbek, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ile Prof. Dr. Osman Birgin, üniversitemiz fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, üniversite genelinde dereceye giren öğrencilerimiz ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından üniversite tanıtım filmi izlendi. Mezun öğrenciler adına Ziraat Fakültesi öğrencisi Kağan Özdemir bir konuşma yaparak ailesine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Törende konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Bugün burada Üniversitemizin 2024-2025 Mezuniyet Töreni ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Hulusi Akar’a Fahri Doktora unvanı tevdi etmek ve 60, 61 ve 62. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’a Onur Belgesi takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız’’ dedi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu bir kez daha gururla yerine getirdiğini belirterek, "Üniversitemiz, sadece bilim ve teknoloji üretmekle kalmayıp aynı zamanda topluma fayda sağlayan, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Mezun olan her öğrencimizle birlikte bu vizyonu bir adım daha ileriye taşımanın sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi bu yıl yaklaşık 7 bin mezun veriyor

Uşak Üniversitesi’nin bu yıl yaklaşık 7 bin mezun verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Savaş, üniversitenin 19 yılda önemli bir büyüme ve gelişme kaydettiğini ve Uşak Üniversitesi’nin yalnızca eğitim değil, kalite, uluslararasılaşma, araştırma-geliştirme, bölgesel kalkınma ve topluma katkı alanlarında da güçlü bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Rektör Savaş: ‘‘Uluslararasılaşma vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.’’

Rektör Savaş, "Ulusal ve uluslararası sıralamalarda her yıl daha üst basamaklara yükseliyoruz. Üniversitemiz, ’Design by Uşak University’ markasıyla Avrupa’ya açılan bir tasarım başarısına da imza attı. Bugün 1600’e yakın uluslararası öğrencimiz var ve dünya ile entegre bir üniversiteyiz. 287 uluslararası iş birliği anlaşması ile küresel ölçekte tanınan bir kurum haline geldik. Bu başarılar, üniversitemizin sadece ulusal düzeyde değil, küresel ölçekte de etkili bir araştırma ve eğitim kurumu olduğunun en açık göstergesidir. Önümüzdeki dönemde, iş birliklerimizi daha da artırarak bilimde, teknolojide ve inovasyonda öncü bir üniversite olmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Savaş toplumsal katkı alanında da örnek gösterilen üniversitelerden biri olduklarını belirterek "Spor Dostu Kampüs" ödülü, "Engelsiz Üniversite" bayrak ve nişanları, "Yerel Kalkınmaya Katkı" ödülü. Tüm bunlar sadece bir üniversite değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olduğumuzu ortaya koyuyor’’ ifadelerini kullandı.

Mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ‘‘Gözlerinizdeki ışık, bizim için en büyük başarıdır. Hayata artık daha donanımlı, daha bilinçli ve daha cesur bakıyorsunuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Attığınız her adımda yanınızda olacağımızı, gururla arkanızda duracağımızı bilmenizi isterim. Mezuniyetinizin hayatınızda yepyeni bir kapı açmasını, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, şansınız bol, vicdanınız rehberiniz olsun. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, sevgiyle, gururla kucaklıyorum’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Törende Uşak Milletvekilleri Opr. Dr. İsmail Güneş bir konuşma yaparak mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı ve mezun öğrencilerin ülkemiz adına hayırlı çalışmalar yapacaklarına inandığını ifade etti.

Törenin sonunda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve mezuniyetin simgesi olan kep atma seremonisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninde ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve 52. Milli Savunma Bakanı Dr. Hulusi Akar’a "Uluslararası İlişkiler" alanında Fahri Doktora unvanı, 60, 61 ve 62. Hükûmetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Sayın Taner Yıldız’a ise Onur Belgesi takdim edildi.

Öte yandan, Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri 23-27 Haziran tarihleri arasında Bir Eylül Yerleşkesinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezinde ve ilçe MYO’ların yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.