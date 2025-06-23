Uşak Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında önemli bir akademik takdim törenine ev sahipliği yaptı. Uşak Üniversitesi Senatosunun 19 Haziran 2025 tarihli kararıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a ‘Uluslararası İlişkiler’ alanında Fahri Doktora unvanı tevdi edildi.

Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Senato Üyesi Prof. Dr. Kenan Taş’ın okuduğu Uşak Üniversitesi senato kararına göre; Dr. Hulusi Akar’a fahri doktora unvanı, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı askerî harekâtlar, dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarına verdiği destekler, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz politikaları çerçevesindeki uluslararası girişimleri ve askerî-siyasî kariyeri boyunca ülkeye sunduğu üstün katkılar nedeniyle verildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından tevdi edilen bu anlamlı Fahri Doktora unvanı için derin bir şükran duyduğunu belirleterek ‘‘Bu onuru bana layık gören başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere Uşak Üniversitesi Senatosu ve üniversite camiasına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Dr. Hulusi Akar, Uşak Üniversitesi mezunlarının bu onurlu ve mutlu günlerinde onlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek; "Her zaman bilindiği üzere bir ülkenin geleceği gençlerdir. Bir ülkenin yapacağı en önemli yatırım da gençlere yapılan yatırımdır. Bu nedenle gençler için ne kadar çalışsak, ne kadar hizmet etsek, ne kadar destek versek azdır. Aklın ve bilimin ışığında yapacağınız çalışmalarla ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaksınız. Burada dört-beş yıl emek vererek kazandığınız diplomaların sizlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye’nin çevresinde ciddi tehditler ve riskler olduğuna dikkat çeken Akar; "Ülkemizin ve milletimizin bekası için gece gündüz çalışıyoruz. İsrail yönetiminde bölgede bir soykırım ve etnik temizlik uygulanıyor. Filistinli kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Türkiye olarak bu zulmün son bulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki bu alçaklar hukuk önünde hesap verecekler" şeklinde konuştu.

Uluslararası sistemin çöktüğüne işaret eden Akar, "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem iflas etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Dünya 5’ten büyüktür’ sözleri bu duruma işaret ediyor. Bizler de güçlü ve terörsüz bir Türkiye inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Komşularımızın ve mazlumların haklı davalarında yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu memleket ve bu tarih hepimizin. Onları yüceltmek hepimizin görevidir." dedi.

Aynı törende, 60, 61 ve 62. Hükûmetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Taner Yıldız’a da Onur Belgesi takdim edildi. Yıldız, devlet yönetiminde üstlendiği sorumluluklar, stratejik bakanlık çalışmaları ve kamu politikalarına yön veren vizyonu nedeniyle bu belgeye layık görüldü.

Taner Yıldız yaptığı konuşmada "Benim için son derece onurlu güzel bir an oldu. Uşak Üniversitesi’ne başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Uşak Üniversitesi ailesine, emeği geçen hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu belgeyi ömrüm boyunca onur verici bir belge olarak saklayacağım. Siz değerli mezunları kutluyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise törende yaptığı konuşmada ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve 52. Milli Savunma Bakanı Sayın Dr. Hulusi Akar; hiçbir ahlaki değeri olmayan Batı medeniyetine "Dünya 5’ten büyüktür" sözleriyle neşter vuran, dünya insanlık anlayışının yönünü değiştiren, ülke çıkarları adı altında dünyayı sömüren ve bu hesapları uğruna çocukları ve savunmasız insanları öldüren anlayışa karşı her fırsatta merhameti ve insani değerleri vurgulayarak dünya mazlumlarının ümidi haline gelen ve katıldığı her ortamda savunduğu adalet, eşitlik, hakkaniyet ve merhamet vurgusuyla insan onurunu yücelten söylemleri sayesinde ülkemizin ve yüce milletimizin uluslararası alandaki saygınlığını yücelten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin en zor zamanlarında yanında durarak en büyük yol arkadaşı olduğunuzu gösterdiniz. 15 Temmuz 2016 gecesi, "Başımıza geçmezseniz size sıkarım" diyen emir subayının üzerine yürüyerek "Sık ulan şerefsiz" diyerek bu milletin gönlünde taht kurdunuz. Bu güne kadar ülkemizin milli menfaatlerinin korunmasında vermiş olduğunuz üstün hizmetlerden ve gayretlerden dolayı sizlere şükran borçluyuz. Bu nedenle zat-ı alinize takdim edilecek Fahri Doktora Unvanını kabul buyurmanız üniversitemiz ve ilimiz açısından bir onur olduğunu ifade etmek isterim’’ dedi.

Devlet yönetiminde önemli roller üstlenmiş iki değerli isme Uşak Üniversitesi adına minnettarlıklarını ifade etmekten büyük onur duyduklarını ifade eden Rektör Savaş ‘‘Sayın Dr. Hulusi Akar ve Sayın Taner Yıldız, sadece görev yaptıkları alanlarda değil, aynı zamanda sahip oldukları vizyon, kararlılık ve millete hizmet anlayışıyla da gençlerimize ilham kaynağı olmuşlardır. Üniversiteler sadece bilim üretmekle kalmaz, aynı zamanda topluma yön veren, değerleriyle örnek olan kişileri tanımak ve onları gelecek nesillere tanıtmak gibi bir sorumluluğa da sahiptir. Bugün burada tevdi ettiğimiz fahri doktora ve onur belgesi, bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Bugün onurlandırdığımız değerli devlet adamlarının hayat hikâyeleri, gençlerimiz için de birer rehber niteliğindedir. Uşak Üniversitesi olarak yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda topluma katkı sunan, yerel ve küresel meselelerde söz sahibi olan bireyler yetiştirmek hedefindeyiz. Bu anlayışla hareket etmeye ve gençlerimizi bu doğrultuda desteklemeye devam edeceğiz. Bugünkü tören, yalnızca bir mezuniyet değil; aynı zamanda değer üretmenin, vefa göstermenin ve topluma öncülük edenleri takdir etmenin anlamlı bir ifadesidir. Bu güzel birlikteliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.