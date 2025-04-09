Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik’e hediye edilen altın gözlüğe değer biçilemiyor. Konserlerde takması için hediye edilen el yapımı altın gözlük ışıltısıyla göz kamaştırdı.

Geçmişten günümüze popüler olan şarkıları kendi yorumuyla seslendiren Mehmet Çevik, bu kez kendisine hediye edilen altın gözlük ile gündeme geldi. Ünlü sanatçıya, Bursa’da bir optik markası tarafından özel yapım beyaz altın gözlük hediye edildi. Gözlüğün maddi değerini soran muhabirlere ise sponsorlar, "Türkiye’de sadece Mehmet Çevik’te var. Tamamen özel yapım ve çerçevesi beyaz altından yapıldı. Dolayısıyla buna paha biçemeyiz" ifadelerini kullandı. Altın gözlüğün yanı sıra dünyada sadece 555 tane üretilen bir gözlük daha, sanatçıya hediye edildi.

Yeni şarkısı "Ben Oradayım’ın 11 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayınlanacağını açıklayan sanatçı, "Bütün hayranlarım bu şarkıyı bekliyor. Klip, fotoğraflar ve reklamlar, her şeyimiz hazır. Sadece çıkış tarihini bekliyoruz. İlk defa böyle bir projeyi tamamen kendi bünyem içinde çıkartıyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Çevik, "Burası benim sık sık geldiğim, sahnelerim için aksesuar aldığım bir yer. Yeni single için bana çok özel gözlükler hazırlanmış. Biri özel tasarım beyaz altından yapılan bir gözlük. Türkiye’de sadece bende var. Diğer bir gözlüğümüz ise dünyada sadece 555 tane üretilmiş. Serinin 25’inci gözlüğü bana kısmet oldu. Takipçilerimi ilgilendirecek gözlük bence beyaz altın olan gözlük olacak. Güzel sahnelerde takarız artık"

FSM Bulvarındaki Gözlükçünün sahibi Abdullah İncekara "Bu gözlük İngiltere’de el işçiliği ile üretildi. Çerçevesinin yapımında beyaz altın kullanıldı. Dolayısıyla buna maddi değer biçmek çok zor. Ama diğer gözlüğün tabiî ki bir maddi değeri var. O da dünyada az sayıda üretilmesinden dolayı bin Euro gibi bir değere sahip" dedi.