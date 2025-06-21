Konya’da, Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) geç kalan bazı öğrenciler son 1 dakika kala yetişirken, kapıların kapanmasına yetişemeyen bazı öğrenciler ise gözyaşları içinde geri evlerine döndü.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl 2 milyon 560 bin 640 adayın katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da saat 10.15 itibariyle başladı. Konya’da farklı liselerde sınav öncesi okul kapısına gelen öğrenciler tek tek kontrol edilerek sınıflara alındı. Sınav salonlarına girişlerin sona erdiği saat 10.00’a saniyeler kala bazı adaylar koşarak okul kapısına yetişti. Kapıların kapanmasına yetişemeyen bazı öğrenciler ise gözyaşları içinde geri evlerine döndü.