Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Gazze’deki kardeşleriyle paylaşmak için Jabalia Al Nazlah Belediyesi iş birliğiyle her gün bin 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu Gazze’ye taşıyan Ümraniye Belediyesi, savaşın yıprattığı Jabalia bölgesinde iftar sofraları kurarak Filistinli kardeşleriyle dayanışmasını sürdürüyor. Jabalia Al Nazlah Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor. Ümraniye Belediyesi’nin bu anlamlı desteği; gıda yardımının ötesinde, gönül bağıyla güçlenen bir dayanışma mesajı taşıyor. Ramazan boyunca devam edecek organizasyon, ihtiyaç sahibi Gazzelileri bir araya getirerek sofralarda yemeğin yanı sıra kardeşlik duygusunu da paylaştırıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, insani yardım projeleriyle mazlum halkların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur" mesajını verdi.