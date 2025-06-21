Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin toplanacağını duyurdu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adımı attık" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bakanlık koordinasyonunda başta ilgili bakanlıklar, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları olmak üzere TOBB, TESK ve TZOB ile ihtiyaç duyulan alanlarda politika ve programların sosyal diyalog zemininde hayata geçirileceği belirtildi.

Işıkhan, "Temel hedefimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile çalışanların sağlık ve iyilik hallerinin korunmasına yönelik önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal politika oluşturmak" dedi.