Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki UlaşımPark, "EFQM Mükemmellik Modeli" kapsamında yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamlayarak, toplu ulaşımda kalite ve kurumsal yönetimdeki başarısını 4 yıldızla tescilledi.

Konforlu, erişilebilir ve güvenli ulaşım hizmeti sunma misyonuyla faaliyet gösteren UlaşımPark, kurumsal gelişim ve kalite yönetimi alanında uluslararası düzeyde başarı elde etti. Şirket, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) dokuz ana kriter üzerine kurduğu Mükemmellik Modeli kapsamında yürütülen değerlendirme süreci sonucunda 4 yıldız almaya hak kazandı.

Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe kalite ve kurumsal yönetim konusunda örnek gösterilen UlaşımPark, 15 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesine de sahip.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal ve UlaşımPark yetkilileri katıldı.

UlaşımPark yetkilileri, kurumların yönetim anlayışını ve toplum için ürettiği değeri uluslararası ölçekte değerlendiren EFQM’den alınan başarının, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesine verilen önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, değerlendirme sürecine katkı sağlayan ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, kurumun mükemmellik yolculuğuna kararlılıkla devam edeceği belirtildi.