Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, göreve geldikten sonra Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek, yeni IRIS-T hava savunma sistemlerinin tedarik potansiyelini ve ortak silah üretimini ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev’de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Alman savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ve Alman savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldim. Wadephul’u ilk Kiev ziyaretinde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Rusya üzerindeki yaptırım baskısını, yeni IRIS-T sistemlerinin tedarik potansiyelini ve hem Ukrayna’da hem de Almanya’da ortak silah üretimini görüştük" dedi.

"Ukrayna’nın geleceği NATO’dadır"

Askeri merkezleri geliştirmeye ve Alman şirketlerinin Ukrayna’daki varlığını artırmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Önleme amaçlı insansız hava araçları (İHA) konusunda derinlemesine bir toplantı yaptık. Yardım etme istekleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu da masaya yatırdıklarını belirten Vladimir Zelenskiy, "Almanya’nın net sinyalini önemsiyoruz: Ukrayna’nın geleceği NATO’dadır. Tüm ortaklarımızın bu vizyonu paylaşması önemlidir. Başbakana, ekibine ve Almanya halkına Ukrayna’ya verdikleri sarsılmaz destek ve Avrupa’da sağladıkları savunma yardımı konusundaki liderlikleri için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna tüm Avrupa’nın egemenliğini savunuyor"

Alman Bakan Wadephul ise yaptığı açıklamada, "Seni yeniden görmek güzel Zelenskiy. Ukrayna yalnızca kendi özgürlüğünü ve egemenliğini değil, tüm Avrupa’nın özgürlüğünü de savunuyor. Bu yüzden Ukrayna’yı güçlendirmeye devam etmek hayati önem taşıyor. Almanya ve Ukrayna güç yoluyla sağlanacak adil bir barışa olan bağlılıklarında birleşmiş durumdalar" dedi.