FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün, 4-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kuzey İrlanda'da düzenlenecek olan 2026 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde görev yapmak üzere davet edildi.

Toplam 8 takımın mücadele edeceği final turnuvasında, Avrupa ve Asya genelinden seçilen 8 hakem ve 8 yardımcı hakem görev yapacak.

Kaynak: İHA