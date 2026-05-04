U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı. Türk basketbolunun önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği organizasyon 10 Mayıs'a kadar sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde başladı. Türk basketbolunun köklü kulüplerinin altyapı takımlarını bir araya getiren dev organizasyon, 4-10 Mayıs tarihleri arasında basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı şampiyonada; Fenerbahçe, Galatasaray, A. Efes, Darüşşafaka, TOFAŞ ve Türk Telekom gibi Türk basketbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Mersin 2019, Petkimspor, Manisa Basket, Çankaya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi, Antalya Basketbol Akademi, Vamos ve İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler takımları mücadele ediyor.

Karşılaşmalar, Sivas 4 Eylül Spor Vadisi içerisinde yer alan Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanıyor.

Ayrıca tüm maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalı TBF TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. 4 grup halinde gerçekleşen şampiyonanın finali ise 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.