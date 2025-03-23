A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, A Ligi’ne yükseldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Orban’ın sağ kanattan ara pasında defans arkasına sarkan Gazdag’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çıkardı.
31. dakikada Szoboszlai’nin ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
35. dakikada Arda Güler’in ceza yayının sağ tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
36. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası içine giren İsmail Yüksek, Fiola’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Felix Zwayer penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
39. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasıyla Oğuz Aydın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Oğuz’un içeriye çevirdiği topta Arda Güler bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan çizgiye inen Kenan Yıldız’ın pasında ceza yayı üzerinde İsmail Yüksek’in şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
53. dakikada ceza yayı üzerinden Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunda kaleci Dibusz topu kontrol etti.
57. dakikada sol kanattan Kerkez’in ortasında arka direkte Bolla’nın sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
90. dakikada sol kanattan Barış Alper’in ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz
Macaristan: Dibusz, Fiola (Nego dk. 46), Orban, Marton Dardai (Attila Szalai dk. 60), Bolla, Bence Dardai (Nikitscher dk. 46), Vecsei (Csoboth dk. 74), Kerkez, Szoboszlai, Gazdag (Alex Toth dk. 60), Bernabas Varga
Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Osvth, Balogh, Szabo, Kata, Roland Sallai
Teknik Direktör: Marco Rossi
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 46), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın (Deniz Gül dk. 71), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 64), Kenan Yıldız (Yusuf Akçiçek dk. 82), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 64)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Can Uzun, Emre Mor, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) Arda Güler (dk. 39), Abdülkerim Bardakcı (dk. 90) (Türkiye)
Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye), Fiola, Marton Dardai, Orban, Bernabas Varga (Macaristan)