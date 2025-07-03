Eskişehir’den havalanıp Rize’ye giderken düşen jet uçakta hayatını kaybeden pilotun cenazesi ve yaralanan yolcu, helikopterle bulundukları yerden alınarak Erzurum’a götürüldü.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçak, dün akşam saat 18.00 sıralarında Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları’nda düştü. Kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan yolcu Hicran Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kendisinin ve pilotun yaralı olduğunu dile getirerek yardım istedi. Bölgeye Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD, UMKE, İDAK, jandarma ve JAK timleri sevk edildi. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Çiftekörprü köyünde ise Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın koordinesinde kriz masası kuruldu. Askeri helikopter ve İHA’ların da destek verdiği arama çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Düşen uçağın enkazı, sabah 06.24’te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından Kaçkar Dağları’nın Erzurum tarafında bulundu. Uçağa ulaşan ekipler Hicran Kaya’yı uçaktan yaralı olarak çıkartırken, Pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Kaya ve hayatını kaybeden Pilot Demirci’nin cenazesi, JAK ve İDAK ekipleri tarafından bulundukları yerden 500 metre aşağıda bulunan açık alana kadar taşınarak, bölgeye iniş yapan helikoptere bindirildi. Helikopterle bölgeden alınan yaralı yolcu ve pilotun cenazesi Erzurum’a götürüldü.

İhbarın ardından 106 personel sahada görev aldı

Uçak kazası ihbarı alınır alınmaz Rize, Erzurum ve Bayburt illerinden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Rize AFAD’dan 25 personel, 6 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracının görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında, jandarmadan 52 personel, 13 araç, 1 termal dron, UMKE’den 4 personel, 1 araç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nden 3 personel, 1 ambulans, AKUT’tan 12 personel, 1 araç, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü’nden 5 personel, 1 araç ve İDAK’tan 5 personel, 1 araç olmak üzere toplam 106 personel, 25 araç, 1 termal dron görev aldı.