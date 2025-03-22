Başiskele’de Turnalı Köylüleri, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek amacıyla çevre illerden ve yurt dışından gelen 7’den 77’ye 330 misafirle iftar yaptı.

Trabzon Araklı Turnalı Köylüleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliklerin pekiştiği iftar programında davetliler Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’ndeki dernek binasında düzenlenen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, emekli başsavcı Mustafa Küçük, İlahiyatçı Yazar Osman Egin, çevre illerden ve yurt dışından gelen 7’den 77’ye 330 misafir katılım sağladı.

2008 yılından beri Başiskele’de faaliyetlerine devam eden Trabzon Araklı Turnalı Köylüleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği; her Ramazan ayında düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği iftar programında hem kültürel değerleri yaşatmaya hem de yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya devam etti. Hep birlikte oruçlarını açan hemşehriler, programın geç saatlerine kadar hasret gidererek hatıralarını tazeledi ve birbirleriyle kaynaşma imkânı buldu.