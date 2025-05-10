Umay Ana Türk Dünyası Birliği tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Umay Anaları" ödül töreni gerçekleşti. Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz ödül alan isimler arasında yer aldı.

Umay Ana Türk Dünyası Birliği tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Umay Anaları" ödül töreni Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türk dünyasından çok sayıda misafirin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği Başkanı Prof. Mualla Uydu Yücel yaptı. Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz’un yanısıra Nurten Camcı Bay, Ülker Güzel, Dr. Fevziye Hasasu, Prof. Dr. Leyla Karahan, Dr. Tenzile Rüstemhanlı, Prof. Dr. Meşkure Yılmaz, Dr. Yasemin Meydan ödül alan isimler oldu.