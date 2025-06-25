Tunceli’nin deprem açısından en riskli ilçesi olan Pülümür’de depreme dirençli 281 konutun yapımı sürüyor. Merkez Muhtarlık Mahallesi Meydanlar mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, konutların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Deprem bilimcilerin son zamanlarda sık sık uyarılarda bulunduğu Tunceli’de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan 6 Şubat depreminden etkilenen hak sahipleri için konut inşaatları devam ederken öbür yandan kentsel dönüşüm kapsamında konut inşası devam ediyor. Tunceli’nin deprem açısından en riskli ilçelerinden olan Pülümür’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl, ilgililerden bilgi aldı. Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çok, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya’nın da eşlik ettiği Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şefik Aygöl, depreme dirençli şehirler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında ilde çok önemli çalışmalar yürütüldüğü söyledi. Vali Aygöl, "Bu çalışmaların bir bölümü de Pülümür ilçemizde. Bulunduğumuz alanda 14 bloktan oluşan toplam 281 konutun olacağı bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde yapılıyor ve hedefimiz bu yıl sonuna kadar vatandaşlarımızı evlerine almak ve inşallah onların hanelerine misafir olarak çaylarını içmek istiyoruz" dedi.

Konutların 189’unun 6 Şubat depreminde konutları etkilenen vatandaşlar için yapıldığını ifade eden Vali Aygöl, "101 tanesi de kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilmesi gereken, depreme dirençli hanelerden oluşuyor. Vatandaşlarımızın anlayışı ve onaylarıyla başta Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız olmak üzere şehrimize emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.