Tunceli’den Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Moryayla’ya giden sürü sahipleri, yaz ortasında aniden bastıran yoğun kar yağışının şaşkınlığını yaşadı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünden Erzurum’da kiraladıkları yaylaya giden sürü sahipleri, 4 Temmuz’da bastıran yoğun kar yağışına maruz kaldı. Yaylacılardan İzzet Hurma, "Her sene yayla kiralarız. Bu sene de Erzurum Moryayla, Yedigöller bölgesini kiraladık. Görülmemiş bir şey yaşadık. Yaz ayının ortasında, millet yaz havası yaşarken biz yoğun kara maruz kaldık. Üst tarafların tamamı kar. Yine de razıyız, Allah’tan gelen bir şey" dedi.