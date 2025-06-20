Tunceli merkez Demiroluk mevkiinde bulunan çeşme, yoğun bakteri tespiti nedeniyle kapatılırken, belediye vatandaşların çeşmeden su almaması konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2025 tarihinde yapılan su analizleri sonucunda, Demiroluk mevkiinde bulunan çeşme suyunda yoğun bakteri tespit edildi. Alınan analiz sonuçlarına göre, halk sağlığını tehdit edebilecek düzeyde kirlilik saptanması üzerine Demiroluk Çeşmesi geçici olarak kullanıma kapatıldı. Tunceli Belediyesi yetkilileri, çeşmeden su kullanımının durdurulmasının önlem amaçlı olduğunu ve yeni analiz sonuçlarına göre çeşmenin durumu tekrar değerlendirileceğini belirtti. Yetkililer, mahalle sakinlerini uyararak, çeşme suyunun yeniden güvenli olduğuna dair resmi açıklama yapılana kadar kullanılmaması gerektiğini vurguladı.