Afet ve acil durumlarda sağlık hizmeti sunmak üzere tamamen gönüllü sağlık personelinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline katkı amacıyla Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından UMKE temel eğitimi gerçekleştirildi.

2025 yılı UMKE faaliyet planı kapsamında, Tunceli’de düzenlenen eğitime 12 sağlık profesyoneli katıldı. Erzincan’dan gelen eğitmenlerin de destek verdiği eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı senaryolarla zenginleştirildi. Eğitimle birlikte ildeki UMKE gönüllü sayısı 76’ya ulaştı. Eğitimin uygulama aşamasında katılımcılar, üç farklı vaka senaryosu üzerinde çalıştı. Senaryolar kapsamında çoklu trafik kazasına müdahale, helikopter kazasında arama-kurtarma ve enkazda arama-kurtarma uygulamaları gerçekleştirildi. Katılımcılara olay yeri yönetimi, medikal triyaj, hasta taşıma teknikleri ve ekip koordinasyonu gibi konularda detaylı bilgi ve beceriler kazandırıldı.

Afet ve acil durumlara en kısa sürede, etkin ve organize bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla kurulan UMKE’nin gönüllü yapısının sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, "Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü olarak afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında UMKE temel eğitimlerine devam edilecek, mevcut gönüllü personelin bilgilerini güncel tutmak amacıyla gelişim eğitimleri sürdürülecektir" dedi.