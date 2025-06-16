Tunceli’de, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TeknoFest ruhundan ilham alınarak ’TunceliFest’ etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TeknoFest ruhundan ilham alınarak ’TunceliFest’ etkinliği düzenlendi. Munzur Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum amirleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 2 gün süren Tuncelifest’te robotik, akıllı sistemler ve IOT, yazılım ve uygulama geliştirme, STEAM uygulamaları, toplumsal sorunlara teknolojik çözümler gibi 4 farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. Tunceli’de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullardan başvuru yapılan 198 projeden 145 projenin yarıştığı TunceliFest’e RoketSan, T3 Vakfı, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Trabzon Bilim Merkezleri ve üniversitelerden katılım sağlandı. Festivalde proje sergisi, müzik dinletisi akşamları gökyüzü gözlem etkinliği de düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini beceriye dönüştürme gayreti ile yaptığımız etkinliklerden biri TunceliFest oldu. TunceliFest’i ’Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim’ ilkesi doğrultusunda öğrencilerimizin yenilikçi fikir ve projeleri ile geleceği tasarlamaları için düzenledik. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin bilimsel kavramları anlayarak günlük yaşamlarına uygulamaları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerinin bir yolu da hiç kuşkusuz TunceliFest olacaktır. TunceliFest sürecinde öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin farkında olarak mühendislik, teknoloji, bilim ve matematik disiplinlerini entegre etme becerileri geliştirme fırsatı buldu" dedi.

Tuncelifest kapsamında dereceye giren proje sahiplerine çeşitli ödüller verildi.