Tunceli’de, doğal ve beşeri afetlere karşı toplumsal farkındalığı ve müdahale kapasitesini artırmayı amaçlayan "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" çerçevesinde eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Tunceli Valiliği öncülüğünde, Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Üniversitesi, Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Projenin önemli ayaklarından biri olan su üstü arama kurtarma eğitimleri, AFAD bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından başlatıldı. Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerine yönelik olarak verilen bu eğitimlerle, özellikle su kaynakları açısından zengin olan Tunceli’de yaşanabilecek muhtemel su afetlerine karşı daha hazırlıklı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor. Uzmanlar tarafından verilen teorik ve uygulamalı derslerde, su üstü arama-kurtarma teknikleri, müdahale stratejileri, ekipman kullanımı ve güvenlik prosedürleri gibi konular ele alınıyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların muhtemel afet durumlarında profesyonel düzeyde müdahalede bulunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları bekleniyor.

Yetkililer, afet bilincinin artırılması ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesinin, toplumsal dirençliliği artırmada kilit rol oynadığını vurgularken, benzer eğitimlerin ilerleyen süreçte farklı alanlarda da devam edeceğini belirtti.