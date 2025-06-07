Tunceli’de manevra yaparken Munzur Çayı’na uçan araç, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Tunceli-Ovacık Karayoğlu-Pilmek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarında piknik yapan bir vatandaş, manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek Munzur Çayı’na düştü. Alanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, suya gömülen araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.