Tunceli Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren kene ve zararlı parazit tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği park ve yeşil alanlarda kapsamlı bir mücadele yürütülüyor.

Belediye ekipleri, Ali Baba Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’ndeki çocuk parklarında, 1 Mayıs Parkında ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Tunceli Cemevi çevresinde kene ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, Tunceli Belediyesi Hayvan Barınağında da detaylı bir ilaçlama uygulaması yapıldı. Keneye, bite ve diğer zararlı parazitlere karşı yapılan bu uygulamalarla barınakta yaşayan hayvanların sağlığı güvence altına alındı.

Yetkililer, bu yıl kene riskinin artması nedeniyle çalışmaların daha da titizlikle yürütüldüğünü belirtti.